Lo scopo è quello di promuovere, valorizzare e animare gli attrattori del Sinis, nell’ambito della promozione del territorio, stimolando la partecipazione dei cittadini e dei visitatori verso esperienze tradizionali alla scoperta della natura e dell’ambiente.

Il Comune di Cabras è al lavoro per organizzare la tradizionale ciclopedalata del primo maggio. Per questo ha pubblicato un bando per la ricerca di operatori disponibili a mettere in piedi l'evento. Le domande dovranno essere presentate entro il sette aprile, esclusivamente mediante lo sportello telematico polifunzionale del Comune.

Sul sito istituzionale sono presenti tutte le informazioni. Come fanno sapere dal Comune, l'obiettivo è quello di offrire al cittadino, ma anche al visitatore, una opportunità per svolgere una attività ricreativa all’aperto ma anche promuovere i beni culturali attraverso la canalizzazione dei partecipanti ai siti culturali e ambientali del territorio. Il tratto sarà sempre lo stesso: si partirà dal paese, piazza Don Sturzo, per poi dirigersi tutti assieme verso la borgata marina di San Giovanni di Sinis, con tappa nel villaggio di San Salvatore. Il pomeriggio, verso le 17, il rientro verso Cabras.

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