La manifestazione dedicata alla storia, alla cultura e alle eccellenze enogastronomiche del territorio compie 10 anni. Un traguardo importante per la rassegna promossa dal Comune di Donori in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione “Città della terra cruda” in programma il 10 e 11 ottobre. La due giorni sarà preceduta venerdì dalla presentazione dell’enciclopedia enogastronomica della Sardegna di Alessandra Guigoni che sarà presentata alle 18 nei locali dell’ex Montegranatico.

Sabato, dalle 16.30, l’apertura dell’atelier del gusto con alcuni percorsi enogastronomici dedicati ai prodotti tipici di donori: formaggi, miele, olio, e vino.

Domenica il clou della manifestazione: alle 7.30 il ritrovo in Piazza Italia per la passeggiata ecologica verso l’ex miniera de S’Ortu Becciu. Alle 10, l’apertura degli spazi espositivi dei prodotti tipici e dell’artigianato. In programma laboratori dedicati alla cucina, alla cottura del pane tipico, alla ceramica e alla cestineria. Spazio anche alla cultura con una passeggiata al parco letterario in compagnia di Tonio Meloni e alle mostre dedicate agli abiti tradizionali (a cura del gruppo folk San Giorgio) e alle memorie di miniera (a cura di Luigi Coda). Durante la giornata sono previsti spettacoli e intrattenimenti musicali: alle 11 la sfilata del gruppo folk “Villanova” di Cagliari, alle 11.30, nell’ex Montegranatico, le casalinghe, in compagnia di Gianluca Medas, raccontano “Meris de domu” con la preparazione di piatti tipici come “Sa Simbua fritta cun lardu”, “Sa minestra de tamata” e “Su Gateau”. Nel pomeriggio, dalle 15, animazione per bambini in Piazza dei Caduti. Alle 16 la sfilata di scialli e stole ricamati a mano da Sandrina Pes e Anna Maria Mura. Alle 17, in piazza Italia l’esibizione della scuola di ballo Mambo Dance e, alle 17.30 lo spettacolo itinerante del Coro polifonico Sa Defenza di Donori a cui seguiranno, alle 18.30, i balli sardi in piazza. Gran finale in musica, alle 21, con il concerto/tributo a Fabrizio De Andrè del gruppo Zirichiltaggia.

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