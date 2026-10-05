Per la prima volta i ventisei comuni del Plus Area Ovest e del Plus Sarrabus Gerrei si uniscono in un’unica grande rete territoriale per promuovere i servizi e le opportunità offerti ogni giorno alla cittadinanza.

Dall’8 al 16 ottobre va in scena il Festival delle Famiglie: quattro giornate per conoscere i Centri per la Famiglia e i servizi dedicati alle comunità, con appuntamenti a Villa San Pietro, Decimomannu, San Vito e San Nicolò Gerrei. In piazza gli operatori, attività per bambini, musica e momenti di incontro con i cittadini.

Il Centro per la Famiglia è un servizio gratuito e accessibile dedicato al benessere di genitori, bambini, ragazzi e giovani del territorio. Offre ascolto, informazioni e accompagnamento nelle diverse fasi della vita familiare, dalla nascita all’adolescenza, nelle difficoltà educative e nelle situazioni di fragilità.

Un presidio pensato non soltanto come luogo a cui accedere quando emerge una difficoltà, ma uno spazio aperto alla prevenzione, al benessere familiare, alla partecipazione e alla costruzione di relazioni e reti sul territorio. Tra gli obiettivi dell’iniziativa ci sono infatti la conoscenza diretta degli operatori e delle attività, il rafforzamento del rapporto tra i centri e le comunità e la valorizzazione del lavoro di équipe e della rete territoriale.

A impreziosire la parte informativa sarà una cornice di leggerezza che prevede animazione, giochi e attività per i più piccoli, ma anche musica, spettacolo e momenti conviviali per tutte le età.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 8 ottobre a Villa San Pietro, al Parco Fluviale, dalle 16:30 alle 20:30, con gli interventi di Cristiana Floris, responsabile del Plus Area Ovest e del Plus Sarrabus-Gerrei, Caterina Franca Carta e Stefano Pisano della cooperativa Passaparola, e della sindaca di Villa San Pietro Marina Madeddu. Durante la presentazione del Centro si terranno laboratori e attività di animazione per bambini, ragazzi e famiglie a cura della compagnia di teatro di strada e nuovo circo Teatro del sottosuolo.

Venerdì 9 ottobre il Festival delle Famiglie si sposta a Decimomannu, al Polo Fieristico Santa Greca, ancora dalle 16:30 alle 20:30. Anche in questo caso sarà possibile fermarsi al punto informativo, incontrare gli operatori e ricevere materiali e indicazioni sulle attività del Centro. Non mancheranno le attività di animazione di Teatro del sottosuolo e gli interventi dei responsabili del Plus Area Ovest e della cooperativa Passaparola, oltre quello della sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu.

Entrambe le serate si chiuderanno con un momento di convivialità e spettacolo: a Villa San Pietro andrà in scena “GUETTUS - RACCONTI E CANZONI SCOPPIETTANTI” di Flavio Soriga e Renzo Cugis con Samuele Dessì e Carlo Randagiu Sardu; a Decimomannu sarà la volta di “CIXERRI SWING - RACCONTI E CANZONI TRASCINANTI” di e con Flavio Soriga, Andrea Pau, Dario Dessì, Giovanni Peresson, Matteo Gallus e Roberto Boi.

La settimana successiva il “Festival delle Famiglie” raggiunge il Sarrabus-Gerrei con due iniziative strutturate dal Plus locale.

Giovedì 15 ottobre, dalle 16:30 alle 20:30, l’appuntamento è a San Vito, nel Piazzale della Chiesa di Santa Barbara, in via Milano. Venerdì 16 ottobre sarà invece la volta di San Nicolò Gerrei, in Piazza Emilio Lussu, nella stessa fascia oraria.

Cambia l’area di riferimento ma non la formula, che prevede momenti informativi con gli interventi del Plus e della cooperativa Passaparola e di Pierpaolo Piu, Presidente dell'Unione dei Comuni del Sarrabus e sindaco di Villaputzu, del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi e del sindaco di San Nicolò Gerrei Stefano Soro.

In programma anche in questo caso animazione per bambini e famiglie a cura di SempreFesta, con il supporto degli operatori del Centro. Non cambia la formula di chiusura, affidata a un momento musicale e conviviale e al rinfresco conclusivo cura delle Pro Loco e delle associazioni locali.

A San Vito è previsto l’intervento della cantante Elena Cicu, e in entrambe le date si replica lo spettacolo di Flavio Soriga e Renzo Cugis.

Le quattro giornate del Festival delle Famiglie nascono per mettere insieme informazione e socialità: da un lato la possibilità di conoscere i nuovi servizi, parlare direttamente con chi li gestisce e capire come accedervi; dall’altro un pomeriggio pensato per stare insieme, con attività per bambini e famiglie, musica e leggerezza.

(Unioneonline)

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