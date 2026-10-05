Sassari si prepara ad ospitare una tre giorni dedicata alla grande boxe internazionale: dal 23 al 25 ottobre la terrazza del Mercato Civico ospiterà la seconda edizione del Trofeo Shardana - Memorial Antonio Demontis, manifestazione organizzata dalla Asd Boxing Team Erittu in collaborazione con AutoA e Autonoleggi De Montis.

Protagoniste saranno le Nazionali Under 23 di Italia, Belgio e Svizzera. Alcuni tra i più interessanti atlete e atleti azzurri del panorama pugilistico nazionale si confronteranno sul ring di Sassari con pari peso e pari età delle nazionali U23 belga ed elvetica. Una sfida internazionale che sarà inframmezzata e impreziosita dallo svolgersi di un torneo interregionale Sardegna-Lazio.

Il programma delle iniziative culturali, in fase di definizione, alternerà ai match internazionali ed agli incontri del torneo interregionale momenti dedicati alla promozione della disciplina e delle buone pratiche legate a salute, socializzazione e lotta al bullismo, con gym boxe, sparring, attività e giochi rivolti anche e soprattutto ai più giovani. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi alla boxe e allo sport in generale attraverso un’esperienza concreta, funzionale e accessibile, valorizzando proprio la boxe come strumento di educazione, integrazione e benessere.

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