Sono passati 33 anni dall’attentato di via D’Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Tra loro una giovane poliziotta sarda, Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta a un magistrato e a cadere in servizio. Alla sua vicenda umana e professionale e al suo impegno civile è dedicato il volume “Da un’isola all’altra. Il destino infranto di Emanuela” di Sergio Ugas che sarà presentato venerdì prossimo alle 17.30 nella sala consiliare del Comune di Barrali. All’incontro, coordinato da Angela Caddeo, interverranno l’autore e la professoressa Annamaria Baldussi.

