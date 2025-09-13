Barbagia olistica, un fine settimana a SeuloAl via la fiera delle discipline che guardano al benessere psicofisico della persona nella sua unità di corpo, spirito ed energia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Seulo questo fine settimana propone Barbagia Olistica: fiera delle discipline che guardano al benessere psicofisico della persona nella sua unità di corpo, spirito ed energia. Si comincia oggi, sabato, dalle 16.30 e si proseguirà nella giornata di domenica immersi nella natura
La manifestazione, alla seconda edizione, propone un ventaglio ad ampio raggio di discipline dalle Costellazioni familiari, yoga, Tai Chi, alla numerologia, prano, sciamanesimo, tecniche I tuitive ed altro ancora.
Dopo avere scoperto le tecniche olistiche ai visitatori resta da scoprire il paese con l'enogastronomia, i trekking nei suoi siti più conosciuti, tra i quali immancabile la Cascata di Sa Stiddiosa.