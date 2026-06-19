Angelo De Serra è solista nella Complexions Ballet di New York, Luca Curreli dopo 8 anni al Norwegian National Ballet ha preso parte al tour del balletto “Caravaggio” con Roberto Bolle. I due ballerini professionisti sono le stelle di “Le corsaire” che la compagnia di danza DanSoul, porterà al Teatro Verdi di Sassari sabato 27 giugno, alle 20. Sul palco anche Flavia Pisuttu e Lucrezia Lecis.

Lo spettacolo è parte del progetto “Il talento torna a casa” sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. Il progetto punta a creare un’opportunità di ritorno a Sassari per questi talenti, come De Serra che ha studiato con Sharon Podesva, facendo conoscere al territorio la loro storia e la loro esperienza al fine di ispirare le future generazioni.

Il protagonista del balletto è Conrad un coraggioso pirata che si innamora di Medora, una giovane schiava di straordinaria bellezza. Durante una visita al mercato degli schiavi, Medora viene acquistata dal potente pascià Seyd. Conrad decide di salvarla.

Il balletto “Le Corsaire” è celebre soprattutto per il suo 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐮𝐱, uno dei brani più eseguiti nei gala di danza classica di tutto il mondo, e per il terzo atto, 𝐋𝐞 𝐉𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞́ . È considerato uno dei grandi balletti del repertorio romantico del XIX secolo.

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