L’Università degli Studi di Sassari promuove il convegno nazionale “Attività motoria e sportiva in ambiente naturale – UNISS 2026”, in programma il 14 giugno dalle 9 alle 17 nella sala conferenze Lo Quarter di Alghero. L’iniziativa riunirà docenti, ricercatori e ricercatrici, esperti provenienti da numerosi atenei italiani, tra cui l’Università degli Studi di Sassari, l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di Padova, l’Università di Roma “Foro Italico”, l’Università della Calabria e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, oltre a studiosi e professionisti afferenti a numerose altre sedi universitarie e realtà di ricerca nazionali. L’incontro sarà articolato in una serie di relazioni scientifiche dedicate alle opportunità offerte dagli ambienti naturali per la pratica delle attività motorie e sportive. Particolare attenzione sarà rivolta alle caratteristiche del territorio sardo e, più in generale, del patrimonio ambientale italiano, mettendo in evidenza il ruolo che tali contesti possono svolgere nella promozione della salute, del benessere psicofisico e della qualità della vita. Sono attesi circa 150 partecipanti, tra ricercatori, studiosi provenienti da università italiane e straniere e studenti dei corsi di laurea in Scienze Motorie delle Università di Sassari e Cagliari.L’evento è realizzato con il supporto della Fondazione di Sardegna e grazie ai fondi del 5×1000 Irpef dell’Università degli Studi di Sassari. La sede del convegno sarà ancora una volta la sala conferenze della Fondazione Alghero “Lo Quarter”, che aveva già ospitato con successo l’edizione del 2023. Accanto alle sessioni scientifiche, il programma prevede anche alcune attività pratiche dedicate alla promozione dello sport in ambiente naturale. Nel pomeriggio di sabato 14 si svolgerà un evento di orienteering urbano nel centro storico di Alghero, coordinato dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Nella mattinata di domenica 15 giugno, invece, la spiaggia di Porto Ferro ospiterà una surf activity organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW). Le attività, previa iscrizione, saranno aperte ai partecipanti al convegno, agli studenti e alle studentesse e ai soci delle associazioni di pazienti attive sul territorio, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e l’inclusione attraverso la pratica sportiva. L’iniziativa gode del patrocinio di numerosi enti e istituzioni, tra cui la Società Italiana di Scienze Motorie e Sportive, il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il CONI Sardegna, Sport e Salute, Sardegna Ricerche, il GAL Anglona Coros, la Regione Autonoma della Sardegna e numerose associazioni sportive e di pazienti del territorio.

© Riproduzione riservata