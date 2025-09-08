Una giornata per conoscere meglio il Canicross, la corsa praticata dai proprietari con i propri cani, e spiegare a tutti i partecipanti come muoversi in mezzo alla natura con i propri animali a quattro zampe possa diventare uno sport entusiasmante.

Tutto pronto per l’open day organizzato per mercoledì alle 18,30, al Parco Is Olias, dall’Asd “Follow the wild” con il patrocinio del Comune di Assemini, che permetterà agli amanti della corsa e dei cani di coniugare le due passioni praticando uno sport salutare all’aria aperta.

L’incontro gratuito sarà propedeutico per l’inizio degli allenamenti che si terranno a partire dal 16 settembre tutti i martedì e venerdì. Thomas Corda, istruttore sportivo, spiega come verranno introdotti i neofiti a questa interessante disciplina: “Organizzeremo un open day gratuito per spiegare come funzioneranno gli allenamenti e cosa occorre. Si tratterà di una attività volta soprattutto al benessere dell’animale, ma che coniuga allo stesso tempo l’attività fisica del padrone: questo sport permette di dedicare del tempo di qualità al cane, stando insieme all’aria aperta. I corsi saranno adatti a tutti perché partiremo dalle basi e da allenamenti mirati anche per i principianti. Il principio di questa disciplina sportiva è legato a un nuovo tipo di educazione cinofila: educare un cane non significa solo dargli degli ordini ma anche capire le sue esigenze. Facendo attività col padrone il cane diventa molto più ricettivo e collegato al suo conduttore, quindi ne migliora le problematiche comportamentali”.

