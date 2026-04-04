Parte oggi, sabato 4 aprile, il Pasquetta Sound Festival ad Arzachena, che inaugura il calendario degli eventi pasquali, che culmineranno, a Pasquetta, col il concerto a Cannigione di Fedez, Francesca Michielin e Manuelito. Dalle ore 16 di questo pomeriggio, la scalinata di Santa Lucia in corso Garibaldi diventa il cuore della manifestazione, con presentazione dell’installazione “Upwards”, realizzata dal collettivo Truly Design Crew, un’opera che trasforma la scalinata in un percorso visivo ispirato alla proporzione aurea e che sarà raccontata direttamente dagli autori.

A seguire spazio lo spettacolo “Isola in festa”, ideato e condotto da Giuliano Marongiu, che accompagna il pubblico in un viaggio tra tradizione e modernità con le esibizioni di Roberto Tangianu alle launeddas, Peppino Bande alle tastiere e all’organetto, le voci di Andrea Zara, Fabrizio Sanna e Laura Santucciu, il corpo di ballo Incantos e la partecipazione del Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena. Non mancano momenti dedicati all’artigianato e alla gastronomia, con il laboratorio sulle paste gioiello curato da Maria Antonietta Mazzone, la degustazione delle formaggelle, dolce tipico pasquale conosciuto anche come li casgiatini, e della carne arrosto, oltre all’esposizione di prodotti artigianali, bijoux e quadri. Gran finale affidato ai Mi La Band.

Alla realizzazione degli appuntamenti collaborano anche la Banda musicale Città di Arzachena, il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena e il Comitato Festa Patronale Arzachena Fidali 1986/2001, mentre l’iniziativa è promossa dall’assessora allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni.

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