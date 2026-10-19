La macchina del tempo si ferma a Villa Siotto, che sabato 24 e domenica 25 ottobre si trasformerà in una casa del 1913. A Sarroch arriva “Villa Siotto 1913”, un’esperienza di Living History che permetterà ai visitatori di immergersi nella vita quotidiana di oltre un secolo fa, tra ambienti arredati con oggetti d’epoca, abitudini e antichi mestieri.

L’iniziativa, organizzata da Grande Jatte Cagliari con la collaborazione dell’associazione Memorias e il patrocinio del Comune di Sarroch, ricostruirà la vita domestica dell’epoca nei diversi ambienti della Villa. Il pubblico potrà esplorare la casa e osservare, interagendo con loro, i componenti della famiglia e la servitù impegnati nelle attività di tutti i giorni.

Il programma prevede laboratori, visite guidate, attività legate alla vita quotidiana del 1913 e un’area dedicata al food. Non mancheranno iniziative collaterali, alcune delle quali accessibili su prenotazione, con posti limitati ed eventuali costi aggiuntivi.

L’evento sarà aperto dalle 10 alle 22 in entrambe le giornate. La visita agli ambienti della casa durerà 90 minuti e sarà organizzata con ingressi contingentati: si potrà accedere esclusivamente nella fascia oraria indicata al momento dell’acquisto del biglietto. Il braccialetto d’ingresso consentirà invece di uscire e rientrare nell’area dell’evento.

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