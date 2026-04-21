Ad Aidomaggiore il sindaco Antonio Virdis ha revocato l’ordinanza di metà febbraio che vietava l’accesso al cimitero di via Roma. Un provvedimento che si era reso necessario dopo il crollo di alcuni grossi alberi (con conseguente danneggiamento delle tombe) a seguito del forte vento e delle precipitazioni del 12 e 13 febbraio. “Si è provveduto alla rimozione degli alberi caduti, alla sistemazione dei luoghi e alla delimitazione delle sole aree interdette al pubblico ancora da sistemare a cura dei singoli privati”, si chiarisce nell’ordinanza . Il cimitero di via Roma sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8,30 alle 17,30, il martedì, giovedì e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30 mentre sarà chiuso il sabato e la domenica.

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