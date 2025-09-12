L'esempio e il pensiero di Antonio Gramsci respirano ancora ad Ales, con una buona dose di musica ad accompagnare: nel 2025 il festival Rock X Gramsci celebra la sua ventiduesima edizione, portando incontri e concerti nel piccolo centro marmillese questo sabato, 13 settembre. Nell'onorare l'alerese più illustre, tema dell'attuale edizione è "L'indifferenza", in una ricca serata a ingresso libero organizzata dall'Associazione Musicale Dalton, in collaborazione con l'Associazione Musicale Alerese e con il sostegno di Comune e Regione.

Rock X Gramsci avrà inizio dalle 18 alla Casa Parco di Piazza Santa Maria dove, nella sala prove gestita dall'Associazione Dalton, Claudio Loi di Sa Scena intervisterà per il pubblico i protagonisti della serata in programma, offrendo un primo assaggio del fondamentale elemento di socialità della rassegna. Pausa per la cena collettiva, e si riprenderà alle 22 con la lettura dell'originale articolo del 1916 di Gramsci, "L'indifferenza", per voce di Giacomo Casti e accompagnata dalle colonne sonore di Angus Bit: e quest'ultimo sarà anche il primo ad esibirsi per i concerti della serata. A seguire lo stoner rock astrale dei cagliaritani Elepharmers, che porteranno diversi inediti dal disco di prossima uscita, e subito dopo toccherà agli Essaira, terzetto bolognese con voce femminile e dall'esplosivo cocktail sonoro di punk, noise e industrial. La serata verrà chiusa in un ultimo momento di musica e ritrovo comunitario, con il dj-set di Marcello Pes alias Crampex Rok. Durante tutto l'evento sarà poi presente il banchetto dell’Associazione Amicizia Sardegna Palestina.

