Ad Abbasanta l’Amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Carta punta ad affidare in gestione il parco urbano di Sas Piras, un’area tra la provinciale 23 per Fordongianus e la via Suiles oggetto in questi ultimi anni di un’importante opera di restyling. Ora il Comune ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione del parco per una durata di sei anni, eventualmente prorogabili per altri sei. “Lo scopo di questa fase è individuare un elenco di soggetti interessati in possesso dei requisiti generali, da invitare successivamente alla fase 2, la procedura comparativa negoziata. L’Amministrazione comunale si riserva espressamente la facoltà insindacabile di non dar seguito alla procedura o di interromperla in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o opportunità amministrativa, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta”, si chiarisce nel bando pubblicato dall’ente. Allo stato attuale il Parco comprende una struttura amovibile, utilizzabile anche a scopo commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, comprendente un giardino di circa 600 metri quadri. Presente anche un’area giochi e attrezzature per lo sport ed il tempo libero dislocate lungo la pista pedonale. “La gestione in concessione comprenderà la cura e manutenzione ordinaria di queste aree verdi, inclusa la pulizia, lo sfalcio periodico dell’erba, l’irrigazione e la vigilanza del parco durante gli orari di apertura al pubblico”, chiariscono dal Comune. E aggiungono: “L’uso e la gestione di immobili e attrezzature sono rivolti a soddisfare gli interessi generali della collettività, finalizzati ad ottimizzare il patrimonio comunale per destinarlo a servizi di pubblica utilità e ad offrire l’ambiente adatto per lo svolgimento di attività fisico-motorie, giochi, attività del tempo libero, svago, favorendo la fruibilità alle famiglie, ai bambini agli adulti, compresi i soggetti diversamente abili”. Al bando possono partecipare persone fisiche (imprenditori individuali, ditte individuali), imprese e società di qualsiasi natura (incluse cooperative, associazioni, fondazioni, etc.), enti del terzo settore, nonché raggruppamenti di persone o imprese anche non ancora formalmente costituiti. Si precisa però: “ Si richiede che i soggetti interessati abbiano un profilo di esperienza o capacità gestionale adeguato alle attività previste: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, manutenzione aree verdi, animazione di spazi pubblici”. La manifestazioni d’interesse si ricevono entro il 12 maggio e dovranno essere presentate esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it. Sul sito del Comune gli interessati possono trovare il bando completo.

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