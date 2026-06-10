Domenica 14 giugno, ad Albagiara, un appuntamento nel quale si costruirà un ponte tra la memoria nuragica e la biologia spirituale. A partire dalle 18.30, nella Casa Museo del paese, lo scrittore Stefano Piroddi e “Sothis-Ra Association”, presentano l’iniziativa culturale “Sandahlia diventa presenza alchemica”, con sottotitolo “In un viaggio esperienziale fra acqua, sangue e stelle”. “Un invito a uscire dal tempo lineare per riscoprire il “Tempo Verticale” dell’allineamento e della salute intesa come Armonia Cosmica - hanno anticipato gli organizzatori - il corpo non viene più inteso come una macchina biologica, ma come un tempio in cui gli organi interni sono entità vibranti, capaci, se orchestrati nella giusta frequenza, di comporre una perfetta melodia biologica”. L’appuntamento ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Albagiara.

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