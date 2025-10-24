È in programma sabato 25 ottobre, alle 16, in via Umberto I, all’interno del programma della Sagra del Pane, l’inaugurazione dell’Info Point Centro Visite del Consorzio Parco Monte Arci, a Villaurbana.

La struttura vuole rappresentare un nuovo punto di riferimento dedicato alla scoperta, alla valorizzazione e alla promozione del territorio. Sarà l’occasione per conoscere le attività del parco, scoprirne le bellezze naturalistiche e culturali e condividere un momento di festa e comunità, in uno spazio dedicato a natura, cultura e sostenibilità. Tra i servizi che verranno offerti ci sarà il supporto al visitatore, la promozione del territorio, la divulgazione e l’apprendimento e verranno organizzate attività didattiche di supporto alle scuole e non solo.

