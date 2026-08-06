Un tempo, era il passatempo prediletto dei giovani nei contesti rurali, praticata durante fiere, feste campestri e ricorrenze religiose. Una lotta dove si cerca di buttare bruscamente a terra l'avversario. Sa Strumpa o S'Istrumpa ha dei corrispettivi anche in altre nazioni ed è una disciplina sportiva ufficialmente riconosciuta dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), dal CONI e dalla UWW (Federazione Internazionale delle Lotte Associate). Domani, venerdì 7 agosto, Villagrande Strisaili ospita il 13° Torneo Internazionale “Juntos” di Sa Strumpa, organizzato dalla Società Sportiva ASD Sa Strumpa di Villagrande FIJLKAM, con i dirigenti e il presidente Antonio Coccoda.

Il torneo vedrà la partecipazione di atleti non solo Sardi, ma provenienti da Islanda, Inghilterra, Scozia, Bretagna e Iran. Le gare si svolgeranno in diverse categorie di peso, seguendo un regolamento ufficiale condiviso, al termine del quale verrà proclamato il vincitore assoluto.

Questo respiro internazionale è favorito dalle sorprendenti affinità tecniche tra Sa Strumpa, la lotta libera, la greco-romana e altre forme di lotta tradizionale celtica, in particolare scozzese e Bretone, suggerendo origini antichissime e comuni radici culturali Europee.

A chiusura della manifestazione sportiva Sa Strumpa, In parallelo al torneo, Villagrande celebra la Sagra dei Gathulis, evento enogastronomico e folklorico che valorizza i prodotti tipici locali, tra cui spiccano i “gathulis” (pasta fresca tipica della zona). Un’occasione per assaporare la cucina tradizionale e riscoprire usi e costumi del territorio.

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