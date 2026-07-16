Porto Torres, scontro violento sulla ex 131 tra camion e auto: feriti i conducentiMezzi distrutti e traffico bloccato per oltre due ore. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale
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Impatto violento sulla ex 131, in prossimità del rione Li Lioni, all’ingresso di Porto Torres. Una Mercedes si è scontrata contro un autocarro mentre procedevano entrambi in direzione del centro abitato.
È successo intorno alle 7.15 quando l’auto, probabilmente nel tentativo di un sorpasso, ha impattato nella parte posteriore del camion, finito sulla cunetta. Distrutti entrambi i mezzi. A bordo alcuni operai che si recavano al lavoro.
Feriti entrambi i conducenti, trasferiti a bordo dell'ambulanza all'ospedale civile del Santissima Annunziata Di Sassari. Le loro condizioni non sarebbero gravi.
Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi trasportati dai carro attrezzi. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.
Per la disciplina della viabilità anche gli agenti della polizia locale di Porto Torres che hanno bloccato il traffico, nell'incrocio con Bancali, per oltre due ore.