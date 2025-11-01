L’assessorato comunale ai Servizi Sociali di Mogorella, in collaborazione con la cooperativa “La Clessidra”, organizza una nuova attività dedicata alla popolazione residente.

A partire da martedì 11 novembre, infatti, prenderà il via un laboratorio di “Cucina Creativa a Freddo”.

Un ciclo di 6 incontri, rivolti a 15 residenti dai 50 anni in su, nel quale si potranno acquisire delle idee originali per preparazioni colorate e belle da vedere, oltre che buone e salutari. Le lezioni si svolgeranno negli spazi della biblioteca comunale, dalle 15 alle 18. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro martedì 4 novembre all’Ufficio Amministrativo, in municipio.

© Riproduzione riservata