A Mogorella il laboratorio di “Cucina Creativa a Freddo”Il primo appuntamento è per martedì 11 novembre
L’assessorato comunale ai Servizi Sociali di Mogorella, in collaborazione con la cooperativa “La Clessidra”, organizza una nuova attività dedicata alla popolazione residente.
A partire da martedì 11 novembre, infatti, prenderà il via un laboratorio di “Cucina Creativa a Freddo”.
Un ciclo di 6 incontri, rivolti a 15 residenti dai 50 anni in su, nel quale si potranno acquisire delle idee originali per preparazioni colorate e belle da vedere, oltre che buone e salutari. Le lezioni si svolgeranno negli spazi della biblioteca comunale, dalle 15 alle 18. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro martedì 4 novembre all’Ufficio Amministrativo, in municipio.