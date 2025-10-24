A Bonarcado la giornata del RomanicoAppuntamento sabato 25 ottobre
Domani, sabato 25 ottobre, Bonarcado celebra la sua Giornata del Romanico mettendo in mostra i suoi gioielli: la splendida Basilica di Santa Maria e il santuario bizantino di Nostra Signora di Bonacatu.
Una giornata intensa tra visite guidate, lezioni di architettura, video-documentari, laboratori multimediali e musica classica per un turismo esperienziale alla scoperta dell’arte medioevale e di Bonarcado.
Si parte alle 9.30 con visita guidata a cura dei ragazzi del laboratorio multimediale del Romanico. Alle 10 la lezione di architettura dell’architetto Francesco Marras. Un’ora dopo la storia della chiesa di Santa Maria curata dai ragazzi della scuola secondaria. Alle 12.30 la proiezione del documentario “Bonarcado romanica, tra storia e leggenda”, realizzato dal lab multimediale del Romanico, a cura del servizio civile universale e digitale.
Il pomeriggio si apre alle 16.30 con la visita guidata alla basilica a cura del Lab multimediale. Un’ora dopo il rosario seguito dalla santa messa officiata da Monsignor Emanuele Lecca. Alle 19 il suggestivo concerto a lume di candela “Musica ad iubilaeum” in Basilica con il soprano Chiara Loi, il tenore Fabio Brundu e Andrea Cossu al pianoforte.