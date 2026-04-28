Mercoledì 29 aprile, a Baressa, ci sarà la presentazione di “Overflow—Traboccare”, l’opera d’arte collettiva nata dal percorso espressivo condiviso e di sensibilizzazione sulle tematiche collegate alla fast fashion. L’inaugurazione è prevista per le 11.15 presso il Centro Pilota del Mandorlo del paese.

Un progetto, finanziato dalla Regione Sardegna e promosso dal CEAS “Il Mandorlo” di Baressa, che fa parte della rete regionale INFEAS, che ha portato avanti le azioni del progetto “Ri-Vestire il mondo – educare, creare e agire”. L’iniziativa è il risultato finale dell'intenso lavoro creativo delle due artiste Jubanna e Sarah Nonnenmacher insieme agli studenti del Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari. L'opera sarà testimone del percorso comune effettuato e costituirà spunto di riflessione per tutta la comunità di Baressa.

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