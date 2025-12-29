Aeroporto di Cagliari ceduto ai privati? Il «no» dei socialisti sardiIl segretario Gianfranco Lecca: «Non si svende un bene strategico»
«Non si svende un bene strategico». Il Partito socialista, con il segretario regionale Gianfranco Lecca, interviene sul rischio-privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. «Il Psi si oppone con decisione all’ipotesi di affidare la gestione dei nostri scali a un unico soggetto privato. Non si tratta solo di un passaggio societario, ma di una resa politica su un bene pubblico essenziale», evidenzia Lecca.
Per il segretario del Psi sardo: «trasformare in merce ciò che è essenziale alla vita di una Regione insulare significa abdicare alla responsabilità politica. Il trasporto aereo in Sardegna non è un lusso, è diritto alla mobilità, presidio territoriale, continuità economica e sociale». Ancora: «Affidare le chiavi di questo sistema a un unico soggetto privato, peraltro già in posizione dominante negli scali di Olbia e Alghero, significa creare un oligopolio che risponde al mercato, non ai cittadini».
Gianfranco Lecca aggiunge: «Come Socialisti diciamo con chiarezza: gli aeroporti devono restare pubblici. Al pari della sanità, della scuola, delle infrastrutture vitali per la collettività. La logica del profitto non può sostituire la logica del servizio».
(unioneonline)