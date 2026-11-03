Se ne va. Aeroitalia lascia la Sardegna. Niente più rotte in Continuità territoriale. L’ha annunciato ieri l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, dando pure il cronoprogramma dell’addio: «Il nostro obiettivo sarà chiudere questa fase in tempi rapidi, possibilmente entro gennaio 2027». Stando così le cose, la Regione ha una finestra di tre mesi per riorganizzare l’assegnazione delle rotte.

Novanta giorni di tempo, dunque, per far decollare la nuova continuità territoriale. Ma è sulla tempistica dell’addio che rischia di giocarsi uno scontro bis tra l’assessorato ai Trasporti guidato da Barbara Manca e la compagnia.

L’esponente della Giunta regionale, ieri, ha parlato pochissimo. Nulla dopo la smobilitazione annunciata da Intrieri, e quasi niente appena è finito il vertice al ministero dei Trasporti sul jet fuel. Manca proprio «sulla paventata rinuncia alle rotte» aveva sottolineato che la mossa «è consentita dai regolamenti vigenti con un preavviso di sei mesi». Intrieri, invece, ha annunciato di lasciare tutto «entro gennaio». Quindi in tre mesi.

E la compagnia non esclude di partecipare, eventualmente, ai nuovi bandi sardi.

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