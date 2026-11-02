Si apre una nuova fase per l'associazione Carrasegare 'Osincu. Con l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo si concludono infatti la gestione commissariale affidata a Giorgio Vadilonga, nominato dopo le dimissioni in massa del precedente gruppo dirigente, maturata in un periodo segnato da forti contrasti con l'amministrazione comunale.

A guidare l'associazione sarà Elias Columbu, eletto presidente al termine delle consultazioni che hanno riportato i soci alle urne dopo mesi di transizione. Ad affiancarlo saranno il vicepresidente Antonio Casula, il tesoriere Antonio Biddau, il segretario Costantino Nieddu ei consiglieri Costantino Putzulu, Marco Pinna, Carlo Appeddu, Franco Stara e Giorgio Vadilonga.

Completa il nuovo organigramma il Collegio dei sindaci formato da Giuseppe Cadoni, Piero Baragone e Giampaolo Uras, mentre il Collegio dei Probiviri sarà composto da Giovanni Cadoni, Massimo Blandino e Alice Spada. Nel suo discorso di insediamento, Columbu ha voluto ringraziare tutte le amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'associazione dalla fondazione del 2005, sottolineando come il Carnevale bosano sia cresciuto grazie all'impegno di presidenti, consiglieri e volontari che negli anni hanno custodito e valorizzato una tradizioni più sentite della città.

© Riproduzione riservata