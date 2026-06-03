Aerei, stop alla tassa d’imbarco nei mesi invernali. La Regione apre: «Ma pretendiamo una trattativa seria»Dopo il braccio di ferro con Ryanair il sì potrebbe arrivare già a luglio
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Sì all’azzeramento della tassa aeroportuale ma solo per i mesi invernali. Dopo le tensioni forti con Ryanair la Regione riapre sull’abbattimento ma, ha avvertito la presidente Alessandra Todde al termine di un lungo vertice di maggioranza, «pretendiamo una trattativa seria».
Secondo quanto emerge, il piano potrebbe diventare attuativo già con la prossima variazione di bilancio che l’Aula dovrebbe approvare entro questo mese o ai primi di luglio.
Per il 2026, per compensare il mancato introito nelle casse dello Stato, potrebbero essere sufficienti tre milioni di euro da stanziare con un emendamento di maggioranza.