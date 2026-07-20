Porto Torres, cede l'asfalto per un tratto di quattro metri in via SassariUn avvallamento che indica la mancanza di terreno solido sotto il manto stradale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cede l’asfalto per un tratto di circa quattro metri in via Sassari alta, una grave criticità riscontrata questa mattina all’altezza del distributore carburanti Eni, in prossimità dell’ingresso della città di Porto Torres. Un avvallamento che indica la mancanza di terreno solido sotto il manto stradale. La struttura ha rischiato di collassare al passaggio dei mezzi, una delle arterie ad alto flusso di traffico.
Tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia locale, che hanno richiesto con urgenza la messa in sicurezza da parte degli operatori della Multiservizi, società in house del Comune. L’area, quasi al centro della carreggiata, è stata prontamente transennata, un tratto lungo oltre quattro in cui si evidenzia lo sprofondamento dell’asfalto, divenuto off limits al transito di qualsiasi veicolo o mezzo pesante.
Ancora da accertare le cause dello spazio vuoto creatosi sotto il manto stradale, che potrebbe essere stato provocato da una perdita d’acqua. Il pericolo è stato segnalato questa mattina dagli automobilisti in transito.