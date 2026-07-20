Hanno cercato di entrare in un immobile in ristrutturazione per rubare ciò che avrebbero trovato all’interno. Ma la coppia, un uomo e una donna noti alle forze dell’ordine, è stata fermata dai carabinieri.

L’episodio risale alla notte appena trascorsa ed è avvenuto in centro a Cagliari.

I due, un trentenne cagliaritano e una trentottenne di Selargius, stavano tentando di forzare una finestra armati di cacciavite e tronchesine, quando sono stati colti in flagrante dai militari.

Al termine degli accertamenti e ultimate le formalità di rito, entrambi sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto.

(Unioneonline)

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