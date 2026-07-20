Cagliari, notte di fuoco in centro: quattro auto distrutte, danneggiata una palazzinaPaura in via Ada Negri: le fiamme partite da un veicolo in poco tempo hanno avvolto gli altri tre
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Notte di fuoco e paura in pieno centro a Cagliari. Intorno alle 4 del mattino quattro auto sono state avvolte dalle fiamme in via Ada Negri, strada che collega via Grazia Deledda con via Sant’Eusebio.
L’incendio e gli scoppi degli pneumatici hanno svegliato i residenti della zona, che non hanno potuto fare altro che stare a guardare durante l’intervento dei vigili del fuoco.
Le squadre sono arrivate con tempestività ma i veicoli – il rogo è partito da uno per poi estendersi agli altri tre – sono andati completamente distrutti. Danneggiata anche la facciata della palazzina accanto: è stata annerita fino alla terrazza.
Poco dopo le fiamme hanno distrutto l’edicola di viale Diaz, a poca distanza: non è escluso che gli episodi possano essere collegati.
(Unioneonline/E.Fr.)