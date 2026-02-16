Bloccata nel porto industriale di Porto Torres per gravi carenze di sicurezza. Il provvedimento di fermo nei confronti della nave cargo “Elena”, l'unità battente bandiera Antigua & Barbuda impegnata nel trasporto di bentonite, è stato disposto dal nucleo ispettivo della Guardia costiera di Olbia, a seguito di un controllo sulle regolarità in materia di sicurezza.

L’ispezione ha evidenziato carenze significative nella gestione e nel mantenimento dell’impianto antincendio di bordo, tali da compromettere l’efficacia dei sistemi di prevenzione e risposta in caso di incendio. Il malfunzionamento è stato rilevato anche nell’apparato di comunicazione radio. Le gravi irregolarità emerse mettono a rischio la sicurezza dell’equipaggio, della nave e dell’ambiente marino. Viste le non conformità emerse, in applicazione delle convenzioni internazionali vigenti in materia di sicurezza della navigazione e tutela della vita umana in mare, l’Autorità competente ha disposto la detenzione dell’unità, che rimarrà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte.

La nave potrà riprendere la navigazione solo dopo l’eliminazione di tutte le deficienze rilevate e a seguito di esito favorevole di una nuova ispezione da parte del Nucleo Port State Control di Olbia.

