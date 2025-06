Dopo un nuovo episodio di anomalia tecnica su un volo Aeroitalia diretto a Roma, costretto a rientrare all’aeroporto di Cagliari, si alza il livello di attenzione sulla sicurezza dei voli in regime di continuità territoriale.

A sollevare la questione è il consigliere regionale di Forza Italia, Ivan Piras, che chiede formalmente alla presidente della Regione, Alessandra Todde, di attivare controlli accurati sui mezzi impiegati dalla compagnia prima di concedere eventuali proroghe contrattuali.

«Invitiamo la presidente Todde – ha dichiarato Piras – ad attivare una rigorosa verifica sulla sicurezza degli aerei di Aeroitalia mediante gli enti competenti, in particolare l’Enac, prima di procedere alla proroga della convenzione in scadenza».

Il riferimento è all’accordo attualmente in vigore per garantire i collegamenti in continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola, attualmente serviti dalla compagnia Aeroitalia. L’allarme arriva a seguito di due problemi tecnici nel giro di poche settimane: oltre al volo odierno, un altro episodio simile si era verificato lo scorso 10 giugno su una tratta Cagliari-Milano.

Secondo Piras, la situazione è aggravata dall’assenza del nuovo bando per la continuità territoriale, che avrebbe dovuto essere predisposto dalla Giunta regionale. «Considerato che il nuovo bando non c’è a causa di gravi ritardi – ha aggiunto – prima di prorogare la convenzione chiediamo alla Presidente di verificare con il massimo rigore la permanenza dei requisiti minimi, con particolare attenzione alla sicurezza».

