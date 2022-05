Sono 11 gli incendi registrati oggi in Sardegna e in un caso il Corpo forestale è dovuto ricorrere non solo alle squadre a terra ma anche a mezzo aereo del sistema regionale.

Le fiamme si sono sviluppate in località “Noedda” a Dualchi in un’area di pascoli incolti attigua a una porzione di territorio impervio coperta da macchia mediterranea.

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente difficoltose a causa dell’assenza di visibilità.

Sono intervenuti il personale della stazione del Corpo forestale di Bolotana e l’elicottero proveniente dalla base di Fenosu.



