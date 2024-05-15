Tyrrhenian Link, la Regione: “Chiediamo chiarezza a Terna, attenti alle legittime proteste dei cittadini”

Dopo la protesta a Selargius nel cantiere di Terna, poi smantellato, per i primi lavori funzionali al progetto del Tirrhenian Link, il cavo sottomarino tra Sardegna e Sicilia, interviene la Regione che alla società elettrica chiede chiarezza sull’intervento, molto complesso e con un costo di circa due miliardi.

A breve la Regione incontrerà Terna per una verifica alla luce anche delle istanze che arrivano dai comitati e dai comuni coinvolti. “Chiediamo a Terna – dichiara l’assessore dell’Industria Emanuele Cani – di chiarire quali siano i benefici che la Sardegna ricaverà dal Tyrrhenian Link e l'aspetto della compatibilità ambientale che è una delle priorità. Vogliamo vedere tutto quello che è stato realizzato sul piano progettuale e siamo molto attenti anche alle legittime proteste dei cittadini”.

Nel video l’intervista all’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani.