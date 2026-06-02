Chi organizza i soggiorni dei riservisti israeliani in Sardegna? Chi si occupa della loro sicurezza? Il Movimento 5 stelle sardo incalza il Governo Meloni sulla presenza di un centinaio di militari dell’Idf con rispettive famiglie in una struttura turistica dell’Isola.

Una cosa «inaccettabile» secondo il coordinatore regionale M5s Alessandro Solinas, che ricorda un caso analogo emerso già lo scorso anno e che tutte le domande messe sul tavolo sono rimaste «senza risposta».

«Chi organizza questi soggiorni? Esistono interlocuzioni tra autorità italiane e israeliane? Chi dispone e coordina le misure di sicurezza? Chi informa prefetture e forze dell’ordine dell’arrivo di questi gruppi?», chiede Solinas. «I cittadini sardi – incalza – hanno il diritto di conoscere la verità. Dopo quanto emerso lo scorso anno e dopo le notizie di questi giorni, il Governo non può fingere di cadere dalle nuvole una seconda volta».

Il pentastellato ricorda anche che il Consiglio regionale ha riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina da quasi due anni.

Giovedì scorso, all’arrivo dei quattro charter con i riservisti da Tel Aviv, una quindicina di manifestanti ha protestato all’aeroporto di Elmas. Contestavano la presenza nell’Isola di soldati coinvolti nelle operazioni a Gaza e ora in Libano, caratterizzate entrambe da un elevato numero di vittime civili e dalla distruzione di infrastrutture.

(Unioneonline)

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