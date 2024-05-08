Premierato, Meloni: "Il dibattito sulla riforma sia nel merito e non ideologico"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Ci sono posizioni divaricate sulle riforme istituzionali, ma servono gli stessi comuni principi. Serve un dialogo di merito, sui contenuti. Questo è il dibattito che mi auguri accompagni l'iter di questa riforma. Sarebbe un errore approcciare la riforma con un'impostazione ideologica. Tuttavia io vedo che questo è l'attutale atteggiamento che vedo nei confronti della riforma. Ma sarebbe un errore indietreggiare e gettare la spugna" lo ha detto la premier Meloni, intervenendo all'evento 'La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato', che si è tenuto nella Sala della Regina alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev