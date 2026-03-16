Poste Italiane supera 2.600 colonnine ricarica veicoli elettrici

Roma, 16 mar. (askanews) - L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Progetto Polis, che coinvolge i Comuni con meno di 15 mila abitanti, con l'obiettivo di incentivare l'inclusione sociale e la mobilità sostenibile dei cittadini nei piccoli centri. Entro l'anno è prevista l'installazione di 5 mila colonnine complessive in 3.500 Comuni tra Nord, Centro, Sud e isole. Il servizio del TG Poste.