Pnrr, Conte: "Il Governo non disperda le risorse ottenute dall'Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2024 "Anche qui a Cesano Boscone arrivano i soldi che abbiamo portato dall'Europa con il Pnrr: 130 nuovi posti ad esempio per l'asilo nido, un nuovo asilo nido, 3,6 milioni per il nuovo polo dell'infanzia. Ci sono anche degli edifici ristrutturati con il superbonus. Questo significa efficientamento energetico, taglio delle emissioni di CO2, taglio delle bollette elettriche. Significa una Cesano Boscone ovviamente più verde, con aria meno inquinata. Sono tutti progetti che si inseriscono in un quadro per rendere migliore la qualità di vita dei cittadini. Ci auguriamo che questo Governo non disperda queste risorse e le metta a disposizione delle comunità territoriali, come originariamente pensato nel Pnrr" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, durante la sua visita a Cesano Boscone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev