Moratoria, in commissione le proposte del Comitato Insularità. Agus: "Interessanti"

Il ddl della Giunta che vieta l’installazione di impianti da fonti rinnovabili per i prossimi diciotto mesi non è l’unica proposta in campo contro l’assalto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Ora che le commissioni si sono insediate, il testo approvato il 30 aprile sarà incardinato nella quarta (Urbanistica) e nella Quinta (Industria).

Nel ciclo di audizioni sul ddl sarà ascoltato anche il Comitato scientifico Insularità che nei giorni scorsi ha illustrato una proposta alternativa relativa all'estensione del Piano paesaggistico regionale a tutto il territorio sardo e che vieta la realizzazione di impianti fino all'approvazione di questa estensione. In maggioranza, non sono pochi gli esponenti che considerano la proposta del comitato più asciutta e più efficace del ddl della Giunta. E, insomma, le commissioni potrebbero ritrovarsi a lavorare su due testi di legge fino ad arrivare a una proposta unica da sottoporre all’Aula.

Spiega il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «La proposta del Comitato scientifico Insularità è interessante, e in commissione occorrerà fare un supplemento di studio. L'adeguamento del Ppr anche alle zone interne è qualcosa che la Sardegna sta rimandando da troppo tempo, e da lì nascono gli attuali problemi che minano la salvaguardia del nostro paesaggio e del nostro territorio. Da qui dobbiamo ripartire. Questa è una competenza di cui siamo certi, ed è il vero grimaldello per evitare il saccheggio del nostro territorio. Tra l'altro, anche la proposta della Giunta su questo punto è concorde».