Io Canto Generation, Andrea Urru dopo la finale: «Un sogno, ora spazio al rock»

Il sorriso stampato sul volto e l'emozione di chi sa di aver realizzato un sogno, quello di cantare in televisione e condividere il palco con alcuni dei big della musica italiana.

Andrea Urru, 13enne di Oristano, all'indomani della finalissima di "Io Canto Generation" racconta l'esperienza vissuta davanti alle telecamere e dietro le quinte, in compagnia del presentatore Gerry Scotti, del suo "mentore" Fausto Leali e della giuria del talent: Al Bano, Claudio Amendola, Michelle Hunziker e Orietta Berti.

Tra i sogni nel cassetto del giovanissimo c'è il rock: «Ora voglio dedicarmi alla musica che amo e tenere alta la bandiera sarda, nell'Isola e non solo».

Veronica Fadda