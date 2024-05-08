Giorgetti: "Su taglio cuneo fiscale solite polemiche, aiuteremo ceti meno abbienti"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 Sul tema delle fonti di finanziamento della proroga della riduzione del cuneo fiscale ha risposto al Question Time alla Camera il ministro Giorgetti: “Le stesse polemiche che portate avanti qui oggi sulla riduzione del cuneo fiscale sono le stesse che un anno fa venivano agitate nei confronti del Governo dicendo che non avremmo potuto fare quelle misure che abbiamo poi attuato: sono fiducioso che riusciremo a venire incontro a queste categorie che sono state aiutate”, ha spiegato, riferendosi ai “ceti meno abbienti”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev