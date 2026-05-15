Fucilate contro l'ufficio a Tortolì, l'Ogliastra si stringe intorno al sindaco Ladu

Un’assemblea compatta, solidale, coesa nelle sue radici democratiche.

Tortoli e l’Ogliastra intera si sono stretti intorno al sindaco di Tortoli Marcello Ladu, vittima nei giorni scorsi di un attentato: alcuni colpi di fucile sono stato esplosi contro il suo ufficio nella sede del consorzio industriale. Il primo cittadino ha mostrato un quadro, una riproduzione di un dipinto di Botero, che era appeso alla parete, con i segni dei pallettoni.

Dai partecipanti si è alzato un coro di no, costellato di inviti alla partecipazione.

«Forza Marcello, basta alle scorciatoie, segnalate le cose che non vanno. Siate cittadini partecipi», è stato l’appello condiviso da più parti.

In aula consiliare amministratori da tutta l’Ogliastra, cittadini, il dirigente della Asl Andrea Fabbo, l’Ogliastra dei sindacati e delle imprese.

Accorati gli interventi di Irene Murru, Fabrizio Annarumma, Mara Mascia: «Non dobbiamo abituarci a questi episodi. Non siamo così in Ogliastra. Non è una tassa da pagare».