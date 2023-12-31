Concerto di Capodanno, il soundcheck di Zucchero sul palco a Olbia

Un soundcheck durato più di un'ora ieri pomeriggio, con dieci musicisti e due cantanti che accompagnano Zucchero Fornaciari stasera, sull'imponente palco (con impianti a ridotto impatto ambientale) piazzato sul Molo Brin.

Sul posto decine di curiosi, fermi alla radice della banchina (off limits) a godere le prove generali del Capodanno vista mare.

Stamattina Olbia, baciata da un sole primaverile, era già in fermento. Completamente pedonale, la zona del centro storico affacciata sul palco è stata presa d'assalto, tra chioschi di cibo e bevande allestiti l’occasione.

