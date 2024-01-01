Cagliari, 21enne accoltellato in piazza Yenne

I festeggiamenti nel centro di Cagliari finiscono nel sangue.

Un giovane di 21 anni di Portoscuso è stato colpito con almeno una coltellata alla pancia mentre si trovava nella zona delle scalette Santa Chiara a due passi da piazza Yenne. Ha perso molto sangue e i soccorritori del 118 lo hanno accompagnato subito in ospedale al Brotzu, con assegnato un codice rosso per la gravità della lesione, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Indagano i carabinieri, nel video il luogo dell'aggressione.