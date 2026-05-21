All’Arbatax Park Resort il cambiamento parte dal paesaggio. Il resort continua così a evolversi e avvia una nuova fase della sua narrazione con la gestione operativa affidata al Falkensteiner Michaeler Tourism Group. Il progetto di rinnovamento si estende anche a questi due hotel e si sviluppa nel segno della continuità, preservando materiali e geometrie che richiamano la tradizione sarda.

Il primo conserva l'anima di un piccolo borgo della Sardegna: archi in pietra, travi in ginepro, piazzette e scorci che osservano il mare. Il restyling delle 225 camere punta a valorizzare l'equilibrio tra autenticità e comfort, mantenendo vivo il legame con l'isola. Passeggiando tra i vicoli del Borgo Cala Moresca, la sensazione è di trovarsi in un ambiente silenzioso che regala ai suoi numerosi ospiti quel prezioso richiamo all’architettura tradizionale sarda, fatta di materiali antichi, ferro battuto e profumo di natura. E poi il mare, sempre accanto: l'insenatura di Cala Moresca dista solo pochi minuti a piedi dalle camere.

Il progetto di innovazione guarda anche avanti: infatti, entro il 2028, Borgo Cala Moresca diventerà un hotel Falkensteiner con circa 250 camere, e Monte Turri sarà il suo cuore pulsante, un boutique hotel dedicato a un'ospitalità esclusiva.

Arroccato sul punto più alto di Capo Bellavista, il Monte Turri resta uno degli angoli più suggestivi del resort. Le sue 17 camere si affacciano sul mare dell’Ogliastra e raccontano una realtà più riservata, pensata per chi cerca viste mozzafiato e ritmi lenti. Qui, l’esperienza Adults Only si intreccia con terrazze panoramiche, una piscina con solarium e un ristorante sospeso tra cielo e mare. L'atmosfera elegante del Monte Turri unisce il senso di libertà della sua natura avvolgente a una dedizione smisurata per i dettagli. L'incantevole Ogliastra conserva una Sardegna ancora aspra e così vera: cale raggiungibili via mare, sentieri che abbracciano, e il tempo che insegue la quiete.

Con un turismo sempre più veloce, il Borgo Cala Moresca e Monte Turri scelgono di rallentare, lasciando il racconto dell'esperienza al paesaggio, al mare e alla pietra.

L'Arbatax Park Resort, nel cuore di una delle cinque Blue Zone riconosciute al mondo, accentua il legame con il paesaggio che lo circonda: questa parte di Sardegna resta una delle più riconoscibili e affascinanti del Mediterraneo.

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

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