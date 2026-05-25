Chiuso da un anno (anche alla Asl Gallura), costringendo le pazienti di tutto il territorio gallurese a raggiungere gli ospedali di Sassari o di Alghero, al Mater Olbia Hospital riapre l'ambulatorio di colposcopia.

In convenzione con il Sistema sanitario regionale, la riattivazione del servizio potenzia le attività di prevenzione delle patologie femminili, offrendo un percorso completo, dal monitoraggio alla cura del tumore al collo dell'utero.

“La prevenzione ginecologica è uno degli strumenti più efficaci per proteggere la salute delle donne e la colposcopia consente di individuare precocemente eventuali alterazioni del collo dell'utero e di intervenire tempestivamente, spesso prima ancora che si sviluppi una patologia tumorale che può essere prevenuta nella maggior parte dei casi, grazie ai programmi di screening”, ha commentato il responsabile dell'Unità di ginecologia e senologia del Mater, Antonio Rubattu. Nell'ambito dei programmi di screening cervicale, inoltre, il Mater Olbia ha introdotto una metodica avanzata di Pap test (in fase liquida), raccomandata dalle linee guida internazionali per l'alta qualità diagnostica.

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