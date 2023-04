L'esposizione fotografica in esposizione al Centro Commerciale i Fenicotteri di Cagliari sino al 15 Aprile nasce con l'obiettivo di valorizzare una particolare area del capoluogo sardo, le rive di Santa Gilla.

La mostra

Voci dalla Laguna è il progetto artistico della fotografa Marina Federica Patteri esposto nella galleria del Centro Commerciale I Fenicotteri di Cagliari, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood. L'iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Cagliari, Capoterra e di Legambiente Cagliari.

La mostra, Voci dalla Laguna, compie un percorso narrativo visivo di una giornata trascorsa lungo le rive di Santa Gilla. Si inizia al mattino, a Giorgino, nel punto in cui mare e laguna si incontrano, per concludersi la notte nella parte interna della sponda orientale da cui è possibile vedere le luci e i fumi degli impianti di Macchiareddu situati nella riva opposta. La fotografa Patteri ha realizzato gli scatti, in differenti periodi dell’anno, mostrando la varietà di colori e sfumature che l’ambiente lagunare sa relegare nel suo mutare istante dopo istante. Gli scatti sono divisi in quattro sezioni (mattino, pomeriggio, sera, notte) che evidenziano gli aspetti naturalistici della laguna e le sue potenzialità. Vi sono immortalate anche testimonianze dell'agire umano, come la pesca, espressione di una cultura lagunare le cui origini affondano nei tempi remoti. Ecco che la sinergia tra vari espressioni danno voce all'incanto silenzioso della laguna su cui incombe il degrado.

Nhood Services Italy

L’iniziativa, gestita da Nhood, mira a far (ri)scoprire l’area lagunare di Santa Gilla. Con tali progetti, Nhood in Sardegna ambisce a valorizzare le potenzialità della sua relazione con il territorio in cui opera. L’attività ordinaria è orientata ogni giorno alla restituzione di un contributo tangibile alla lotta al cambiamento climatico e all’economia circolare, sostenendo i valori ESG (Environmental, Social, Governance), e generare un triplo impatto positivo: sul pianeta, sulle persone e sulla prosperità.

“Giorno dopo giorno, attraverso il lavoro di gestione dei centri, l’ampio bouquet di servizi e la consolidata collaborazione con le associazioni e le amministrazioni locali, in Nhood ci impegniamo a dare vita ad azioni concrete di impatto positivo sull’ambiente, sulla sua salvaguardia e al benessere delle persone che vivono i territori in cui operiamo ogni giorno. Dopo il successo del progetto di cracking art, oggi riportiamo l’arte al centro delle nostre iniziative. Siamo quindi una realtà che si fonde con il territorio perché vogliamo raccontarlo e valorizzarlo” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Nhood Services Italy è uno dei principali attori del real estate in Italia orientato ai servizi e sviluppo immobiliare, oltre che importante presenza nel consolidato settore commerciale come membro dell’AFM (Association Familiale Mulliez).

Il colosso vanta 1.000 collaboratori distribuiti in ben undici Paesi e un portfolio di oltre quattrocento asset: in Italia ha sede a Milano e porta avanti molteplici progetti di rigenerazione urbana.

Solo per citarne alcuni: la riqualifica di Piazzale Loreto a Milano, la realizzazione del nuovo Urban Smart Mall Merlata Bloom Milano, il progetto Dropcity (Centro di Architettura e Design) per la migliore qualificazione di circa di 10 mila metri quadrati dei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale di Milano, e la proposta di trasformazione di Cadorna in un nuovo distretto verde della città, attraverso un innovativo utilizzo della connessione tra pubblico-privato.

