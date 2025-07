Jannik Sinner entra nella storia: è il primo italiano a trionfare a Wimbledon. Decisiva la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz, battuto in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). È un nuovo, splendido tassello per la federazione guidata dal cagliaritano Angelo Binaghi.

