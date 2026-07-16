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Il bollettino.
17 luglio 2026 alle 00:33

Domani 19 città da “bollino rosso” 

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Il picco del caldo si raggiungerà domani, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Il clima bollente degli ultimi due mesi ha però già portato a conseguenze pesanti: nel periodo 25 maggio-30 giugno, tra gli over-65 in Italia si è registrato un eccesso di mortalità pari al +3%, con la grande maggioranza dei decessi che ha riguardato “grandi anziani” over-85. Il dato arriva dalla Cabina di regia tenutasi oggi al ministero della Salute: i dati evidenziano anche come il mese di giugno 2026, a livello globale, sia stato »il secondo più caldo di sempre».

Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. Secondo i dati riportati sul portale di Terna, nella giornata di ieri, 15 luglio, si é registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 Mw. Il dato, provvisorio e soggetto a rettifica, è in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55.450 Mw. Rispetto alle conseguenze del clima torrido sulla salute, la Cabina di regia, elaborando i dati, precisa comunque che l'eccesso di mortalità medio del 3% è stato tuttavia “contenuto”, anche in relazione a quanto osservato in altri Paesi europei.

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