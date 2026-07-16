La Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della molecola semaglutide in pillola 25 mg, per la gestione dell'obesità e del sovrappeso. Si tratta del primo trattamento orale approvato per la gestione del peso in Europa. Lo rende noto l'azienda produttrice.

Il farmaco è indicato negli adulti con obesità (Bmi pari o superiore a 30 kg/m²) e negli adulti con sovrappeso (Bmi pari o superiore a 27 kg/m²) con almeno una patologia correlata al peso, come diabete e disturbi cardiovascolari. L'approvazione fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema e si basa sui risultati dello studio Oasis 4, che ha dimostrato l'efficacia di questa nuova formulazione. Assunto una volta al giorno, il trattamento ha dimostrato una perdita di peso media del 17% nelle persone con obesità o sovrappeso (in presenza di una o più comorbidità), che hanno assunto la pillola, in combinazione con una dieta ipocalorica e attività fisica, rispetto al 2,7% osservato con placebo.

Dallo studio emerge anche che una persona su tre ha risposto precocemente alla terapia ottenendo risultati ancora più significativi con una perdita di peso media del 22% alla fine dello studio (settimana 64).

L'autorizzazione include inoltre i dati dello studio Select, che dimostrano il beneficio cardiovascolare di semaglutide, con la riduzione del 20% del rischio di eventi cardiovascolari avversi maggiori in pazienti con sovrappeso o obesità.

(Unioneonline/v.l.)

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