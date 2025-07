Giovedì 17 luglio, alle ore 16, si svolgerà a Cagliari, presso la Sala convegni dell’ASEL Sardegna (Piazza Galilei n. 17), un evento culturale e tecnico dedicato a un tema di grande attualità e impatto: “I Comuni sardi e gli investimenti pubblici e privati”.

Al centro del dibattito, il ruolo strategico degli Enti Locali — e in particolare dei Comuni — nel promuovere e gestire efficacemente le risorse finanziarie, sia pubbliche che private, con particolare attenzione allo sviluppo turistico e al potenziamento delle infrastrutture civili ad esso collegate.

«È un momento davvero favorevole per noi amministratori pubblici» afferma il Presidente dell’ASEL Sardegna, Rodolfo Cancedda, «un’opportunità unica per incidere concretamente sul futuro della Sardegna, valorizzando con visione e competenza i fondi disponibili a livello nazionale, europeo e internazionale».

L’iniziativa, fortemente voluta dal Direttivo regionale dell’ASEL Sardegna, nasce con l’intento di stimolare un confronto operativo tra amministratori locali, dirigenti pubblici, esperti del settore e rappresentanti del mondo tecnico-scientifico.

A supporto dell’organizzazione, la collaborazione con i team BLegal e K&L Gatel, realtà attive in ambito regionale, nazionale e internazionale nella consulenza strategica e progettuale per la pubblica amministrazione.

All’evento sono stati invitati tutti i sindaci e i dirigenti degli Enti locali della Sardegna, con l’obiettivo di condividere strumenti concreti, buone pratiche ed esperienze utili a potenziare la progettazione, migliorare la capacità di attrazione dei fondi e garantire una gestione più efficace delle risorse.

L’appuntamento si configura come un’importante occasione di confronto e crescita per tutti coloro che, con responsabilità e impegno quotidiano, operano per il futuro delle comunità locali e per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo della Sardegna.





