Enel X Global Retail e Cellino consolidano la partnership a 360° con un progetto che garantisce risparmio sui consumi energetici e riduzione delle emissioni.

Il tessuto industriale sardo è ricco di imprese che operano nel settore alimentare. Per loro, al pari di altre realtà che operano in settori di vario genere, lo space heating (il corretto condizionamento dei locali) è fondamentale, in quanto crea le condizioni ottimali per la lavorazione e il mantenimento dei prodotti. La necessità delle imprese è semplice: efficientare tale processo così da risparmiare sul consumo energetico. La gestione dello space heating richiede quindi di un nuovo approccio basato su soluzioni efficienti, innovative, convenienti e vantaggiose. Soluzioni che Enel X Global Retail ha individuato e implementato per l’unità di trattamento aria che si trova nello stabilimento Fette di Sole del Gruppo Cellino, uno dei più importanti gruppi imprenditoriali in Sardegna attivo principalmente nel settore alimentare.

La prima soluzione, la pompa di calore aria-acqua, produce calore che viene trasmesso alle batterie di scambio dell’unità di trattamento aria. Queste, a loro volta, sono attraversate dall’aria che sarà poi utilizzata per condizionare i reparti produttivi al fine di un corretto mantenimento della temperatura per la lavorazione delle fette biscottate. Il chiller frigorifero, la seconda soluzione individuata, segue lo stesso processo ma per produrre aria fredda, da impiegare per il condizionamento degli ambienti soprattutto in estate. Come completamento, il generatore di vapore scalda l’acqua che viene impiegata per il lavaggio e la sterilizzazione dei macchinari e degli stampi. Grazie a queste soluzioni, il sito produttivo di Santa Giusta potrà ridurre i consumi energetici del 20% e risparmiare qualcosa come 1.350 tonnellate di CO2. Inoltre, il generatore di vapore ha permesso di dismettere la vecchia e inefficiente caldaia alimentata a GPL, contribuendo in maniera significativa alla decarbonizzazione.

Tutto questo si inserisce nella partnership a 360° tra Enel X Global Retail e il Gruppo Cellino, che prevede anche impianto fotovoltaico da 400 kWp sempre sullo stabilimento Fette di Sole e revamping degli impianti nei siti produttivi Simec e Pastificio Cellino. I risultati saranno 3 milioni e 900mila kWh autoprodotti ogni anno e 3.100 tonnellate di CO2 risparmiate all’anno. Vantaggi e benefici di questo tipo sono a disposizione di tutte le aziende della Sardegna che operano nel settore alimentare e non solo: Enel X Global Retail, con la sua offerta completa e integrata di energia elettrica e servizi a valore aggiunto, guida le imprese della Sardegna lungo percorsi di efficientamento e ottimizzazione dei processi industriali pensati unicamente in base alle esigenze specifiche del cliente.

